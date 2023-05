Borsa: a Tokyo apertura in rialzo (+0,47%)

(ANSA) - TOKYO, 15 MAG - La Borsa di Tokyo inizia la prima seduta della settimana in territorio positivo, malgrado la correzione degli indici azionari Usa, sostenuta dalla progressiva svalutazione dello yen e in attesa dei dati macroeconomici in Giappone sul Pil del primo trimestre questo mercoledì.

In apertura il listino di riferimento Nikkei avanza dello 0,47% a quota 29.526,53, con un aumento di 138 punti. Sul mercato dei cambi la divisa nipponica perde terreno sul dollaro a un livello di poco inferiore a 136, e a 147,50 sull'euro.

