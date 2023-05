Arrivato in chiesa il feretro di Jessica Malaj

(ANSA) - TORREMAGGIORE, 15 MAG - E' arrivato nella chiesa del Gesù Divino Lavoratore a Torremaggiore (Foggia) dove a breve si celebrerà il funerale, il feretro di Jessica Malaj, la ragazzina di 16 anni uccisa in casa dal padre Taulant Malaj nella notte tra il 6 e il 7 maggio scorsi.

Ad accogliere la bara bianca la mamma di Jessica, Tefta, ferita ma sopravvissuta ai colpi del marito che ha anche ucciso un vicino di casa. Tefta, che è ricoverata nel Policlinico di Foggia ed è uscita solo per qualche ora, era arrivata in chiesa poco prima, sospinta su una sedia a rotelle e circondata da famigliari. (ANSA).