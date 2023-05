Scholz a Zelensky, 'l'Ucraina fa parte della famiglia europea'

(ANSA) - BERLINO, 14 MAG - "In Europa si è consolidata una visione chiara: l'Ucraina è parte della nostra famiglia europea.

Questo lo hanno sottolineato il presidente francese Emmanuel Macron, l'ex premier italiano Mario Draghi, il presidente rumeno Klaus Johannis ed io, un anno fa insieme a Kiev. E noi ci riconosciamo tutti in questa affermazione". Lo ha detto Olaf Scholz nel suo discorso in occasione della cerimonia di consegna del Karlspreis a Volodymyr Zelensky ad Aquisgrana. (ANSA).