Il super ciclone Mocha si abbatte su Bangladesh e Birmania

(ANSA) - TEKNAF, 14 MAG - Il ciclone Mocha, il più potente degli ultimi dieci anni nella regione, ha toccato terra in Bangladesh e Birmania questa mattina, ha dichiarato l'ufficio del dipartimento meteorologico del Bangladesh. Mocha è vicino alla costa di Cox's Bazar in Bangladesh e al confine birmano e "probabilmente si muoverà in direzione nord-nord-est e finirà di attraversare le coste di Cox's Bazar e della Birmania settentrionale vicino a Sittwe nel pomeriggio di oggi", ha dichiarato il dipartimento in un bollettino speciale. E ha aggiunto che la velocità del vento entro un raggio di 75 chilometri dal centro del ciclone è di circa 195 chilometri orari, con raffiche e burrasche di circa 215 chilometri orari.

L'occhio del ciclone è ancora al largo della costa e si sta dirigendo verso le vicinanze di Sittwe, secondo il sito web Zoom Earth, che lo ha classificato come super ciclone. (ANSA).