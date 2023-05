Siae, la musica italiana torna su Instagram e Facebook

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - La musica italiana tutelata da Siae torna su Instagram e Facebook, grazie a un accordo transitorio tra Meta e la Società degli autori e editori. Lo annuncia la stessa Siae, che esprime "soddisfazione per questo risultato, cercato e raggiunto, ma rimane comunque impegnata a tutelare gli interessi dei suoi iscritti, continuando a lavorare instancabilmente per raggiungere un accordo definitivo e duraturo improntato all'equità e alla trasparenza, così come chiede anche la direttiva europea sul Copyright. Si impegna inoltre a portare avanti le negoziazioni nel rispetto delle decisioni e delle misure cautelari dettate dall'Antitrust".

