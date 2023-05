Mattarella a Zelensky, pieno sostegno, in gioco la libertà

- "Riconfermo il pieno sostegno dell'Italia all'Ucraina sul piano degli aiuti militari, finanziari, umanitari e della ricostruzione, sul breve e lungo termine. Sono in gioco non solo l'indipendenza e l'integrità territoriale dell'Ucraina, ma anche la libertà dei popoli e l'ordine internazionale". E' quanto avrebbe detto, secondo quanto viene riferito, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella al presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso del colloquio al Quirinale.

"La pace, per la quale tutti lavoriamo, deve ripristinare la giustizia e il diritto internazionale. Deve essere una pace vera e non una resa" ha detto Mattarella.

Tra gli altri argomenti di conversazione, sempre secondo quanto si apprende, ci sono stati l'efficacia delle sanzioni economiche alla Russia, la questione della centrale nucleare di Zaporizhzhia, la lotta alle fake news con la necessità di azioni più efficaci a livello europeo, i bombardamenti delle strutture civili e il rapimento dei bambini ucraini (definito da Mattarella "una pratica straziante e ignobile"), la ricostruzione, i crimini di guerra, l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea.

Su quest'ultimo argomento Mattarella ha detto che "la decisione dell'Unione Europea di avviare il processo di integrazione dell'Ucraina è stata storica. L'Italia punta ora ad aiutare l'Ucraina per il raggiungimento dei parametri". (ANSA).