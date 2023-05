All'asta a New York le più controverse foto di Madonna

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Stampe originali e autografate delle fotografie del famoso libro di Madonna del 1992 'Sex' saranno messe in vendita per la prima volta da Christie's a New York questo autunno, nell'ambito di una serie di progetti nata per celebrare il 30/o anniversario della controversa pubblicazione.

In ottobre, scrive la Cnn sul suo sito, oltre 40 stampe pubblicate su 'Sex' saranno messe in vendita per la prima volta nell'ambito di una speciale asta indipendente. Ogni stampa sarà un'edizione unica e porterà la firma da Madonna e del fotografo di moda Steven Meisel, che ha scattato le foto del libro, con prezzi base che andranno da 50.000 fino a 300.000 dollari.

Parte del ricavato andrà a Raising Malawi, un'organizzazione no-profit fondata da Madonna nel 2006 per sostenere orfani e bambini vulnerabili nel paese dell'Africa sudorientale.

Con 1.500.000 copie vendute, "Sex" rimane uno dei libri di fotografia più venduti in assoluto, nonostante lo scandalo sollevato alla sua uscita, nei primi anni '90. Oltre a Madonna vi compaiono il rapper Vanilla Ice, allora suo fidanzato, e star come la top model Naomi Campbell e la socialite Tatiana von Fürstenberg. Il Vaticano aveva suggerito a suo tempo di boicottare il libro, vietato in Paesi come l'Irlanda e il Giappone. (ANSA).