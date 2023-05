Usa, impegno del Sudan a consentire gli aiuti umanitari

(ANSA) - WASHINGTON, 12 MAG - Le parti in guerra in Sudan hanno firmato un accordo per consentire l'assistenza umanitaria, mentre sono ancora in corso colloqui per raggiungere un cessate il fuoco. Lo ha riferito un funzionario Usa all'agenzia France Presse. Rappresentanti dell'esercito e delle forze paramilitari, che combattono da quasi un mese, hanno firmato nella città saudita di Gedda una "dichiarazione che le impegna a proteggere i civili sudanesi", ha precisato la fonte.

Circa 200.000 persone sono fuggite dal Sudan per sottrarsi ai combattimenti scoppiati a metà aprile, oltre a centinaia di migliaia di sfollati all'interno del Paese, ha dichiarato oggi l'Onu. "Mentre le violenze in Sudan continuano per la quarta settimana, quasi 200.000 rifugiati e rimpatriati sono stati costretti a fuggire dal Paese e ogni giorno altri ancora attraversano le frontiere in cerca di sicurezza", ha dichiarato la portavoce dell'Agenzia Onu per i rifugiati Olga Sarrado ai giornalisti a Ginevra. (ANSA).