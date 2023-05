Turchia: opposizione, 'Mosca interferisce nelle elezioni'

(ANSA) - ISTANBUL, 12 MAG - "Cari amici russi...togliete le vostre mani dallo Stato turco". Lo ha affermato Kemal Kilicdaroglu, principale candidato di opposizione nelle elezioni di domenica in Turchia, accusando Mosca di interferire nella campagna elettorale. Il politico turco ha accusato la Russia di essere responsabile di "complotti" e di avere diffuso un video falso. "Se volete che la nostra amicizia continui anche dopo il 15 maggio", il giorno successivo alle elezioni, "levate le vostre mani dallo Stato turco", ha scritto su Twitter Kilicdaroglu in un messaggio scritto in turco e anche in lingua russa. (ANSA).