Cremlino ribadisce,'non informati su iniziativa pace del Papa'

(ANSA) - MOSCA, 12 MAG - Il Cremlino non ha ancora ricevuto informazioni su una missione di pace del Vaticano per l'Ucraina.

Lo ha ribadito il portavoce Dmitry Peskov. "Non abbiamo ricevuto questa informazione, forse verrà con il tempo, monitoreremo con attenzione", ha detto il portavoce citato dall'agenzia Ria Novosti. (ANSA).