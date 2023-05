Zelensky a Berlino,ipotesi visita a Roma

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, all'interno di una serie di visite in Paesi Ue, nei prossimi giorni potrebbe ipotizzare una visita lampo a Roma, per incontrare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. E' quanto si apprende da diverse fonti qualificate internazionali.

Zelensky è stato a Helsinky, in Finlandia, e all'Aia, nei Paesi Bassi e nei prossimi giorni, come annunciato dai media tedeschi, sarà prima a Berlino per incontrare il cancelliere Scholz e il presidente Steinmeier.In questo programma si potrebbe inserire anche Roma, che al momento non viene confermata da fonti dell'Esecutivo italiano. (ANSA).