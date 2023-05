Rossellini, ecco cosa avrei detto al David di Donatello

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - "Se dovessi definire i motori della mia vita direi che sono stati la curiosità e il senso dell'avventura, cose che ho imparato dai miei meravigliosi genitori".

Parole di Isabella Rossellini che ha voluto postare sui social un video con il discorso che avrebbe voluto fare sul palco alla consegna del David di Donatello ("Avevo preparato un discorso ma non me lo hanno fatto leggere e quindi lo leggo qui su Instagram").

"Ho trovato anche tanta energia nel divertirmi: le mie prime esperienze professionali sono state con Renzo Arbore, Luciano De Crescenzo e Gianni Minà, grande giornalista di cui ero assistente. Ho lavorato - prosegue nel video che la ritrae con la statuetta del David in mano - tra l'Europa e gli Stati Uniti con tanti talenti: ho imparato da tanti, da tutti, anche dai miei figli e anche dagli animali. Sono stati loro ad ispirarmi e farmi tornare all'università a 60 anni e a prendere un master degree, una specializzazione in etologia.

Sono loro che sono le muse dei miei film da regista. Ho avuto una vita allegra, avventurosa…..e ora anche vincente". (ANSA).