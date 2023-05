Prigozhin, 'Zelensky mente, controffensiva già cominciata'

(ANSA) - MOSCA, 11 MAG - Volodymyr Zelensky mente, la controffensiva ucraina è già "in pieno svolgimento". Lo afferma il capo della compagnia russa Wagner, Yevgeny Prigozhin, dopo che il presidente ucraino aveva detto che alle forze di Kiev serve ancora tempo per lanciare la controffensiva perché hanno bisogno di più aiuti dall'Occidente.

Se gli ucraini riusciranno a riprendere il controllo di Bakhmut, prevede Prigozhin in un commento pubblicato sul suo canale Telegram, poi punteranno verso le regioni di Bryansk e Belgorod, in territorio russo, e proseguiranno la loro offensiva nella regione di Zaporizhzhia. (ANSA).