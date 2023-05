Piano Usa per ridurre emissioni delle centrali elettriche

(ANSA) - WASHINGTON, 11 MAG - L'amministrazione Biden ha annunciato un piano per ridurre le emissioni di Co2 delle centrali elettriche, a gas e carbone, a partire dal 2030, come parte degli sforzi degli Stati Uniti per combattere il cambiamento climatico. Queste nuove norme prevedono, tra l'altro, l'obbligo per alcune centrali elettriche a carbone di catturare le proprie emissioni, invece di immetterle nell'atmosfera. Se entreranno in vigore, saranno le prime restrizioni imposte dall'Agenzia per la protezione ambientale (Epa), agli impianti esistenti.Il progetto "si basa su tecnologie comprovate e disponibili per limitare l'inquinamento da carbonio", spiega Epa. (ANSA).