L'Egitto ammette, per ora fallita la mediazione per Gaza

Il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry ha ammesso che sono per ora falliti gli sforzi di mediazione del Cairo per un cessate del fuoco a Gaza.

"Nonostante i nostri strenui sforzi, questi non hanno dato i risultati sperati", detto Shoukry come riporta il sito del quotidiano egiziano Youm 7. "Confermo che gli sforzi egiziani continuano, nonostante gli ultimi sviluppi nella Striscia di Gaza, sia con le due parti in conflitto che con la comunità internazionale, per riportare la calma e con l'obiettivo di riprendere il processo politico", ha detto ancora il capo della diplomazia egiziana. (ANSA).