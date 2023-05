Gb, in aprile Mosca ha arruolato 10mila detenuti

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - "Dall'inizio del 2023, il ministero della Difesa russo ha intensificato un programma di reclutamento di detenuti russi per combattere in Ucraina. È probabile che solo in aprile si siano arruolati fino a 10.000 detenuti": lo scrive su Twitter nell'aggiornamento quotidiano l'intelligence del ministero della Difesa britannico. "La campagna di reclutamento di detenuti fa parte di un più intenso sforzo delle forze armate russe per rafforzare i propri effettivi, cercando al contempo di evitare una nuova mobilitazione obbligatoria, che sarebbe molto impopolare per l'opinione pubblica russa". (ANSA).