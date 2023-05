Fedez fa la risonanza, 'a un anno dal fattaccio, è andata bene'

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - "L'ansia che mi mette fare la risonanza... Visita di controllo, ad un anno e qualche mese di distanza dal fattaccio andata bene. Oggi è una bella giornata".

Con un video in cui si vede la sua mano con il segno di vittoria e sullo sfondo la sala in cui ha fatto l'esame, Fedez annuncia in una storia sui social che le sua visita di controllo è andata bene. Il rapper a marzo dello scorso anno era stato operato per rimuovere un tumore neuroendocrino del pancreas scoperto durante un controllo di routine. Ha sempre condiviso il suo percorso di cura sui social. A inizio maggio aveva annunciato di aver fatto un nuovo piccolo intervento sulla cicatrice dell'operazione. "Ho dovuto farmi riaprire una parte della cicatrice che ho sulla pancia nuovamente - aveva detto - perché durante l'operazione mi si erano aperti dei punti e avevo proprio dei buchi sulla pancia, e quindi me la son fatta sistemare. Oggi tolgo i punti e quindi avrò una cicatrice carina, una cosa meramente estetica".

