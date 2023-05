Cremlino, in Ucraina è molto difficile ma non è una guerra

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - "Naturalmente è molto difficile confrontare i potenziali militari di Russia e Ucraina. E ci si può chiedere: perché i russi agiscono così lentamente? Perché i russi non stanno facendo la guerra": così il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, in un'intervista per l'Atv della Republika Srpska di Bosnia Erzegovina, ripresa da Tass, descrive l'operazione speciale. "Non stiamo facendo una guerra. È una cosa completamente diversa fare una guerra: è la distruzione totale delle infrastrutture, è la distruzione totale delle città. Noi non stiamo facendo questo. Cerchiamo di preservare le infrastrutture e le vite umane", ha spiegato. (ANSA).