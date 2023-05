Chigi, decisione Gup su piazza Loggia abnorme,pronto ricorso

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - "Sorprende la decisione del Gup di Brescia di negare la Costituzione di parte civile proposta dall'Avvocatura dello Stato per la Presidenza del Consiglio".

Così Palazzo Chigi in una nota. "Alla presidenza del Consiglio è stato così impedito l'esercizio del potere-dovere di affiancare la difesa delle vittime".

"L'Avvocatura dello Stato è stata incaricata di proporre ricorso in Cassazione contro un provvedimento così palesemente abnorme". (ANSA).