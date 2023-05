Bank of England alza ancora i tassi, al 4,5%

(ANSA) - LONDRA, 11 MAG - La Bank of England (BoE) ha alzato i tassi britannici dal 4,25% al 4,5%, con un aumento di un quarto di punto in funzione anti-inflazione e sulla scia di Fed e Bce.

Si tratta del dodicesimo incremento consecutivo in 18 mesi, deciso dal Monetary Policy Committee della banca centrale di Londra. (ANSA).