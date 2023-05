Valditara, caro affitti tocca città con giunte di centrosinistra

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "Io credo che il problema del caro affitti è grave ma tocca le città governate dal centrosinistra, evidenzio come nelle città dove ci sono gli accampamenti degli studenti non sono state attivate dalle giunte comunali politiche a favore dei giovani e degli studenti per offrire loro un panorama abitativo decoroso". Così il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara a Sky sul tema del caro affitti. (ANSA).