Secondo via libera in Ue a Di Maio come inviato nel Golfo

(ANSA) - BRUXELLES, 10 MAG - Secondo via libera in Ue per la proposta da parte di Josep Borrell di nominare Luigi Di Maio come inviato per il Golfo Persico. A quanto si apprende alla riunione dei Rappresentanti Permanenti presso l'Ue (Coreper) il punto è passato senza che ci sia stato dibattito. La decisione dell'Alto Rappresentante per la Politica Estera Ue ha bisogno ora della ratifica finale da parte del Consiglio Ue, cosa che potrebbe avvenire lunedì prossimo al Consiglio Istruzione, gioventù, cultura e sport. Si tratterà, in ogni caso, di un punto procedurale che non necessita di discussione. (ANSA).