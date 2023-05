Polonia protesta con Russia per aereo Frontex intercettato

(ANSA) - MOSCA, 10 MAG - L'ambasciatore russo in Polonia è stato convocato al ministero degli Esteri dove ha ricevuto una nota di protesta per l'episodio relativo a un aereo polacco in missione per Frontex intercettato da un jet militare russo sul Mar Nero la scorsa settimana. Lo riferiscono le agenzie russe citando il ministero degli Esteri di Varsavia. (ANSA).