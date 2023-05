Pakistan: scontri tra sostenitori Khan e polizia, 4 morti

(ANSA) - ISLAMABAD, 10 MAG - E' di almeno quattro morti e 27 feriti il bilancio dei violenti scontri ancora in corso a Peshawar, nel nordovest del Pakistan, tra i sostenitori dell'ex premier Imran Khan e la polizia. Le vittime potrebbero essere civili estranei alle violenze. I manifestanti sono entrati nell'edificio di Radio Pakistan Peshawar appiccando le fiamme.

Hanno poi fatto irruzione in un negozio di armi portando via armi pesanti e leggere con munizioni.

Il governo provinciale ha chiesto al ministero degli interni di dispiegare l'esercito. (ANSA).