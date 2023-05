Nagel, 'la Bce è in dirittura d'arrivo sui tassi'

(ANSA) - MILANO, 10 MAG - Anche se la Bce non ha ancora finito il suo lavoro sui tassi di interesse, la fine del ciclo rialzista si sta avvicinando. E' quanto afferma il componente del consiglio direttivo di Francoforte e governatore della Bundesbank, Joachim Nagel, intervistato dalla radio tedesca Deutschlandfunk.

"Siamo in dirittura d'arrivo, nel senso che stiamo raggiungendo l'area in cui la politica monetaria è considerata restrittiva", ha detto Nagel, secondo quanto riferisce l'agenzia Bloomberg.

"Non abbiamo ancora finito con il rialzo dei tassi, c'è ancora del lavoro da fare e dobbiamo continuare ad essere determinati" ha aggiunto il banchiere centrale, dicendosi "fiducioso" sul fatto che "la politica monetaria sta mostrando i suoi effetti".

Le dichiarazioni di Nagel sono coerenti con le attuali attese del mercato, che si aspetta ancora due rialzi da 25 punti base l'uno, a giugno e a luglio, con il tasso sui depositi che raggiungerà un picco del 3,75%. (ANSA).