Gb pronta a designare Wagner 'organizzazione terroristica'

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - La Gran Bretagna è pronta a classificare formalmente il gruppo di mercenari russi Wagner come "organizzazione terroristica", una mossa che imporrebbe sanzioni alla milizia privata e che aumenterebbe le pressioni sulla Russia. Lo riferisce il quotidiano The Times. Il ministero dell'Interno starebbe lavorando a questa strategia "da due mesi e la formalizzazione dovrebbe arrivare in poche settimane", scrive il giornale citando una fonte governativa. Una volta emanato, il provvedimento stabilirebbe come un reato l'appartenenza alla Wagner, partecipare alle sue riunioni, incoraggiarne il sostegno o mostrare il suo logo in pubblico.

