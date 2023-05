Eurovision 2023, i dieci qualificati della prima semifinale

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Ecco i primi dieci qualificati della prima serata dell'Eurovision 2023. Ospiti musicali della serata sono state Rita Ora, Rebecca Ferguson in duetto con Alyosha e la presentatrice Julia Sanina.

Domani giovedì 11, sempre con diretta su Rai 2 dalle ore 21.00, oltre ai 16 semifinalisti che si contenderanno gli ultimi 10 posti per la finale di sabato 13 maggio presenteranno i loro brani anche Spagna (Blanca Paloma), Ucraina (TVORCHI) e Regno Unito (Mae Muller).

Ecco i qualificati: Croazia - Let 3 - Mama ŠČ! Moldavia - Pasha Parfeni - Soarele şi luna Svizzera - Remo Forrer - Watergun Finlandia - Käärijä - Cha cha cha Cechia - Vesna - My sister's crown Israele - Noa Kirel - Unicorn Portogallo - Mimicat - Ai coração Svezia - Loreen - Tattoo Serbia - Luke Black - Samo mi se spava Norvegia - Alessandra - Queen of kings Questi invece gli eliminati: Malta - The Busker - Dance (Our own party) Lettonia - Sudden Lights - Aijā Irlanda - Wild Youth - We are one Azerbaigian - TuralTuranX - Tell me more Paesi Bassi - Mia Nicolai & Dion Cooper - Burning daylight Per l'Italia di Marco Mengoni, finalista di diritto, è stato mostrato solo un estratto durante la diretta della sua Due vite così come i tedeschi Lord Of The Lost e la francese La Zarra hanno presentato rispettivamente Blood and glitter e Evidemment in un'intervista in green room.

La finale sabato 13 maggio. (ANSA).