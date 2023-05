Qatargate: Tarabella e Giorgi rilasciati con condizioni

(ANSA) - BRUXELLES, 09 MAG - L'eurodeputato Marc Tarabella e l'assistente parlamentare Francesco Giorgi, entrambi agli arresti domiciliari dopo alcuni mesi passati in carcere nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto Qatargate, sono stati rilasciati sotto condizioni. Lo riferisce la procura federale del Belgio, evidenziando che "la loro carcerazione preventiva non era più giustificata" ma senza specificare le condizioni.

A questo punto per Tarabella e Giorgi, braccio destro dell'ex eurodeputato pentito Pier Antonio Panzeri e compagno dell'ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili, non ci sarà più l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico. (ANSA).