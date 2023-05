Meloni, irrinunciabili stabilità e rispetto del voto

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - "Tra gli obiettivi del programma c'è quella di riformare le istituzioni della Repubblica per garantire due obiettivi irrinunciabili: la stabilità dei governi e delle legislature e il rispetto del voto dei cittadini nelle urne". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine degli incontri con le opposizioni sulle riforme.

"E' stato un dialogo aperto, franco e collaborativo che ci ha aiutato ad avere le idee più chiare. Continueremo con altri come la Conferenza Stato-Regioni, con i sindaci e all'esito del ragionamento, fermo restando l'impegno assunto con i cittadini in campagna elettorale, formuleremo la nostra proposta", ha aggiunto. (ANSA).