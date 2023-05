Meloni, ho mandato per le riforme, ma cerchiamo dialogo ampio

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - "Grazie per aver accettato questo invito. Il governo, come voi sapete, ha da sempre nel proprio programma l'idea che per mandato dovrà lavorare a una riforma istituzionale, sulla quale però credo sia importante a monte cercare un dialogo più ampio possibile con le forze parlamentari". Lo ha detto, secondo quanto si apprende, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso del primo incontro con le opposizioni sulle riforme, quello con il Movimento 5 Stelle. (ANSA).