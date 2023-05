Erdogan alza salario nel pubblico a 5 giorni dal voto

(ANSA) - ISTANBUL, 09 MAG - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato che il salario minimo per i lavoratori impiegati nel settore pubblico verrà aumentato del 45% arrivando a 15mila lire turche, poco meno di 700 euro, come riporta Anadolu. Secondo la stampa locale, il provvedimento riguarda 700mila lavoratori ed è stato annunciato a cinque giorni dalle elezioni in programma domenica prossima in Turchia. (ANSA).