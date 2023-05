Capo Wagner accusa, lo Stato è incapace di difendere la Russia

(ANSA-AFP) - MOSCA, 09 MAG - "Lo Stato è incapace di difendere la Russia', ha affermato il capo della milizia privata Wagner Yevgeny Prigozhin e ha accusato i militari russi di fuggire dai combattimenti a Bakhmut, in Ucraina orientale, dove dall'estate scorsa infuriano i combattimenti, a cui prende parte in forze il gruppo paramilitare. "Oggi una delle unità del ministero della Difesa è fuggita da uno dei nostri fianchi.

Hanno lasciato le loro posizioni, sono fuggiti tutti", ha detto Prigozhin, "Perché lo Stato non può difendere il Paese?", ha detto in un video postato su Telegram, mentre il presidente Putin era alla parata militare a Mosca.