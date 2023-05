Von der Leyen domani a Kiev per la giornata dell'Europa

(ANSA) - BRUXELLES, 08 MAG - La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sarà domani a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e "riaffermare l'incrollabile sostegno dell'Ue nei confronti dell'Ucraina". Lo annuncia il portavoce di von der Leyen, Eric Mamer, sottolineando che la visita coincide con la giornata dell'Europa.

La Commissione "venerdì ha inviato agli Stati membri la proposta per l'undicesimo pacchetto di sanzioni". Lo ha annunciato il portavoce della Commissione Ue Eric Mamer. La prima discussione sul pacchetto alla riunione dei Rappresentanti Permanenti dei 27 presso l'Ue (Coreper II) è prevista per mercoledì. I tempi dell'approvazione, a quanto si apprende, non si prevedono eccessivamente lunghi. (ANSA).