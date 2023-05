Vasto incendio in una distilleria a Faenza

(ANSA) - FAENZA, 08 MAG - Un vasto incendio ha colpito in mattinata la distillerie Caviro di Faenza, nel Ravennate. La colonna di fumo è visibile da diversi chilometri di distanza.

Sul posto sono intervenute varie squadre di vigili del Fuoco sia per domare il rogo che per agevolare l'evacuazione dell'imprese vicine.

A quanto si apprende i lavoratori dell'azienda avrebbero sentito prima una forte esplosione, seguita poi da altre minori.

Immediatamente è stato attivato il protocollo sicurezza per evacuare tutti gli uffici e il sito. I vigili del fuoco sono a lavoro con diverse squadre per domare le fiamme.

"Per ragioni di sicurezza, si invitano i cittadini a portarsi ad almeno un chilometro dalla industria Caviro", ha detto il sindaco Massimo Isola.

Faenza era ancora alle prese con i soccorsi per l'alluvione dei giorni scorsi che ha pesantemente colpito una parte della città. (ANSA).