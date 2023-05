Tajani, ascoltiamo le opposizioni, le riforme si fanno insieme

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - "Per quanto riguarda le riforme vogliamo ascoltare le proposte delle opposizioni, le riforme si devono scrivere insieme": lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine della presentazione dello studio del parlamento europeo sui costi della non Europa che si tiene a Roma .

"Siamo pronti a lavorare in Parlamento per garantire più stabilità in Italia perché questo significa essere più credibili. Vogliamo governi stabili, i governi instabili non fanno il bene dei cittadini", ha aggiunto Tajani. (ANSA).