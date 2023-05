Sala, sulla sicurezza mai nascosto la polvere sotto il tappeto

(ANSA) - MILANO, 08 MAG - "Non penso che Fontana si riferisse a me, io ho tutto meno che nascosto la polvere sotto il tappeto.

La mia campagna elettorale è stata impostata anche sull'assunzione di nuovi vigili, una cosa che stiamo facendo".

Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell'inaugurazione della Mind Innovation Week, commentando le parole del governatore lombardo Attilio Fontana sulla sicurezza in città.

"Non ho capito invece se dal governo stanno arrivando più persone, io la mia parte l'ho fatta. Quindi aspettiamo mercoledì il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi", ha aggiunto Sala.

"Quello che ho chiesto dall'inizio è un equivalente fra lo sforzo che stiamo facendo noi per aggiungere nuovi vigili e un uguale ammontare di poliziotti e carabinieri, e non mi pare che questo stia avvenendo", ha concluso. (ANSA).