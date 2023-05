Ciriani, con un no preventivo sulle riforme avanti da soli

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - "Noi non ci impicchiamo ad una soluzione imponendola agli altri. Sulla formula si può ragionare ma l'importante è che ci sia la volontà di collaborare. Siamo disponibili al confronto. Se ci fosse un no preventivo che non ci lascia andare avanti dovremmo procedere da soli, ma non è questo il nostro obiettivo". Lo afferma il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani a Sky Tg24. (ANSA).