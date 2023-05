Cina, tuteleremo i nostri interessi in caso di sanzioni Ue

La Cina si oppone a ogni misura che usi i legami Pechino-Mosca come "pretesto" per danneggiare la cooperazione commerciale. Il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin - commentando le prime sanzioni che l'Ue, secondo il Financial Times, si avvia ad adottare contro 7 aziende cinesi accusate di "sostegno alla macchina da guerra russa" contro l'Ucraina - ha detto che "se le notizie dei media si rivelassero vere, tali azioni minerebbero seriamente la fiducia reciproca e la cooperazione Ue-Cina". Bruxelles "non dovrebbe commettere errori, altrimenti Pechino sarà costretta a proteggere con forza i suoi diritti e interessi". (ANSA).