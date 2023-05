Biden, la sparatoria in Texas è stato un 'atto insensato'

(ANSA) - WASHINGTON, 07 MAG - Joe Biden ha ordinato le bandiere a mezz'asta sugli edifici pubblici in memoria delle vittime dell'ennesima sparatoria, in un centro commerciale in Texas. Il presidente ha definito la strage "un atto insensato".

"In segno di rispetto per le vittime degli insensati atti di violenza perpetrati ad Allen, in Texas, ordino che sulla Casa Bianca e su tutti gli edifici pubblici e basi militari, in patria e all'estero, la bandiera degli Stati Uniti sventoli a mezz'asta fino all'11 maggio", si legge in una nota del presidente americano che da mesi chiede al Congresso di approvare una legge che metta al bando i fucili d'assalto, "armi da guerra", come le ha chiamate Biden. (ANSA).