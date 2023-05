Automobile investe dei pedoni in Texas, sette morti

(ANSA) - WASHINGTON, 07 MAG - Un'auto ha investito almeno 13 pedoni su un marciapiede di Brownsville, in Texas, uccidendo almeno sette persone e ferendone altre sei. Il guidatore è stato arrestato, è probabile che fosse sotto l'effetto di droghe o alcol. Le vittime erano per la maggior parte immigrati dal Venezuela ad una fermata dell'autobus, ha detto il direttore del centro d'accoglienza per migranti davanti al quale sono state travolte. La polizia ha detto che il guidatore è un ispanico.

