Veliero Nadir assiste 234 migranti, in tre dispersi

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - La scorsa notte il veliero Nadir della ong Resqship ha assistito 234 persone che si trovavano su sei imbarcazioni in difficoltà: in tre risultano dispersi.

Intorno alle 6 il Nadir ha raggiunto il punto in cui un barcone era già affondato: in 38 erano stati soccorsi da pescherecci. L'equipaggio della nave umanitaria ha accolto a bordo tre persone che necessitavano di cure mediche e che poi sono state trasferite su una motovedetta della Guardia costiera italiana.

La situazione nel Mediterraneo è drammatica ed il nostri equipaggio è attualmente in continua attività", informa Resqship. (ANSA).