Uccisi due palestinesi in scontri con Israele in Cisgiordania

(ANSA) - TEL AVIV, 06 MAG - Due palestinesi sono stati uccisi durante scontri a fuoco nel corso di un'operazione dell'esercito israeliano nel campo profughi di Tulkarem, in Cisgiordania. Lo riportano i media. Secondo il ministero della sanità locale, citato dall'agenzia Wafa, si tratta di Samer Salah Al-Shafei e Hamza Jamil Khreyoush, entrambi di 22 anni, arrivati in ospedale feriti da colpi "al petto, al collo e all'addome".

L'esercito ha detto che i due erano implicati in un attacco a colpi d'arma da fuoco, pochi giorni fa, a Avnei Hefetz, insediamento ebraico dove è stato ferito un civile israeliano.

Altri 2 palestinesi sono stati arrestati. (ANSA).