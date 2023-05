Prigozhin, 'cederemo a Kadyrov le nostre posizioni a Bakhmut'

(ANSA) - KIEV, 06 MAG - Il leader dei Wagner Yevgeny Prigozhin ha annunciato che consegnerà le posizioni dei suoi mercenari a Bakhmut ai soldati del leader ceceno Ramzan Kadyrov entro il 10 maggio, quando i suoi combattenti si ritireranno dalla città. "Sto già contattando i suoi rappresentanti per iniziare immediatamente il trasferimento delle posizioni, in modo che il 10 maggio alle 00.00, esattamente nel momento in cui, secondo i nostri calcoli, esauriremo completamente il nostro potenziale di combattimento, i nostri compagni prenderanno il nostro posto e continueranno l'assalto al villaggio di Bakhmut", ha detto Prigozhin citato dal suo servizio stampa. (ANSA).