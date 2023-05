Fs, i tecnici di Rfi hanno ripristinato la linea elettrica

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - I tecnici di Rfi hanno ripristinato il regolare funzionamento della linea elettrica aerea sulla Roma-Firenze, dopo il guasto tra Roma Tiburtina e Settebagni. Lo rende noto Ferrovie dello Stato, spiegando che la circolazione ferroviaria è stata fortemente rallentata sia in direzione nord sia in direzione sud per un guasto alla linea elettrica di alimentazione dei treni verificatosi al passaggio dell'Intercity 533.

L'arresto dell'Ic e la mancata alimentazione elettrica hanno determinato anche lo stop di altri treni, sempre nel medesimo tratto di linea. I viaggiatori sono stati informati e assistiti dal personale di bordo e di assistenza nell'attesa che fosse riattivata l'erogazione elettrica e potesse riprendere la circolazione. (ANSA).