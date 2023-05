Visco, 'per lotta a inflazione misure su redditi e bilancio

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - "La lezione più importante" dall'esperienza della lotta all'inflazione degli scorsi decenni in Italia è che "solo l'azione coerente e coesa delle politiche monetarie, del bilancio e, per usare un termine ormai alquanto desueto, dei redditi può contrastare con successo l'inflazione e riportare rapidamente il nostro Paese, e l'area dell'euro, su un sentiero di sviluppo sostenuto ed equilibrato". E' quanto scrive il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco nell'introduzione al suo ultimo libro 'Inflazione e politica monetaria', pubblicato da Laterza e in vendita da oggi che ripercorre le azioni di governo e banca dagli anni '70. (ANSA).