Tajani, il comunicato della Francia non è sufficiente

(ANSA) - MILANO, 05 MAG - "Ci saranno degli atti riparatori, io mi auguro che la Francia deciderà chi debba farlo, io mi auguro che prendano le distanze. Ma il comunicato di ieri non è stato sufficiente, è stato molto tiepido". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine della convention di FI a Milano. "Si capisce il disappunto del governo francese ma le offese sono state talmente forti che meritavano una risposta - ha aggiunto -. Darmanin ha fatto male tutto con quell'intervento, perché privo di senso e non rispondeva alla verità. L'Italia sta facendo di tutto per affrontare la questione migratoria ma serve un'azione europea e dell'Onu".

"Mi pare che ci sia stata una presa di distanza da parte del ministro degli Esteri e anche del governo francese. Ma il problema dell' offesa e dell'insulto gratuito rimane, è stata una sorta di pugnalata alla schiena". Lo ha detto il ministro degli Esteri e vice premier Antonio Tajani a margine della convention di Forza Italia a Milano. "Io sono un grande amico della Francia ma da ministro degli Esteri e vicepremier non posso accettare che la mia patria venga offesa senza motivo", ha concluso. (ANSA).