Tajani, FI non ha nulla a che fare con la signora Le Pen

(ANSA) - MILANO, 05 MAG - "Forza Italia è il centro del governo e della politica italiana. Nessun estremismo, non abbiamo niente a che fare con la signora Marine Le Pen". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine della convention di Forza Italia a Milano.

"Io non sono stato eletto con i suoi voti, noi siamo stati eletti con i voti dei moderati e dei conservatori e non con i suoi - ha aggiunto -. Giorgia Meloni è la presidente dei conservatori europei e la Le Pen non sta con i conservatori, è fuori contesto. Noi non abbiamo nulla a che fare con lei, siamo popolari".

Ai giornalisti che gli hanno fatto notare come il leader della Lega Matteo Salvini dichiari di essere amico di Marine Le Pen Tajani ha poi risposto: "È legittimo per lui esserlo ma il centrodestra non è collegato alla Le Pen". (ANSA).