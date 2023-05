Segnalati atti di sciacallaggio dopo l'alluvione

(ANSA) - BOLOGNA, 05 MAG - Atti di sciacallaggio sono stati segnalati nelle zone colpite dal maltempo che ha provocato l'alluvione mercoledì fra l'Emilia e la Romagna. Lo denuncia il sindaco di Faenza (Ravenna) Massimo Isola. "È una vergogna - dice - le forze dell'ordine sono in azione per individuare e fermare i responsabili".

Isola ricorda anche che i volontari delle associazioni, della Protezione civile e il personale autorizzato "non chiederanno in alcun modo alla popolazione colpita un esborso di denaro o un contributo. In forma di prevenzione - scrive sui social - vi avvisiamo di non fidarvi di chi fa richieste di questo tipo".

(ANSA).