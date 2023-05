Bonomi, 'si assume chi serve non in base a sgravi'

(ANSA) - VENEZIA, 05 MAG - "Il decreto Lavoro è l'inizio di un percorso. Il governo, avendo quantità limitata di finanze, le mette sul taglio del cuneo fiscale. È un segnale importante, che chiedevamo da tempo".

Lo ha detto oggi a Venezia il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. "La vera sfida sarà il taglio del cuneo contributivo con la prossima legge di bilancio", ha aggiunto, non dicendosi soddisfatto degli sgravi per le assunzioni: "L'azienda decide a proposito dei profili professionali che servono e deve assumere, non è lo Stato che lo decide per legge - ha osservato -. Io assumo chi mi serve, non assumo perché mi si dà lo sgravio. Se ci sono delle risorse, siano messe sul taglio delle tasse sul lavoro". (ANSA).