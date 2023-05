Alla National Gallery si apre la mostra su San Francesco

(ANSA) - LONDRA, 05 MAG - Alla National Gallery di Londra si apre 'Saint Francis of Assisi', la prima grande mostra d'arte su San Francesco che in Gran Bretagna riunisce le opere di famosi artisti, dal XIII secolo a oggi, ispirati dalla vita e dalle opere del religioso italiano. Dopo la serata di gala, con visita in anteprima, offerta da Brunello Cucinelli, l'impreditore-filantropo molto legato alla figura del Santo e sponsor dell'esposizione, i visitatori possono ammirare a partire da domani e fino al 30 luglio oltre 40 opere provenienti da collezioni pubbliche e private europee e americane.

Si va dai primi pannelli medievali e dalle reliquie e manoscritti ai film moderni, alle opere d'arte contemporanea, alle fotografie e persino a un fumetto Marvel, a dimostrazione di come il fascino del Santo abbia trasceso generazioni, continenti e tradizioni religiose. Sono stati riuniti per l'occasione dipinti di Sassetta, Botticelli e Zurbarán, oltre a opere (tele, disegni, fotografie) di Caravaggio, Josefa de Óbidos, Stanley Spencer, Antony Gormley, Giuseppe Penone, Andrea Buttner e Richard Long.

La mostra è stata curata da Joost Joustra e dallo stesso direttore della National Gallery, Gabriele Finaldi, secondo cui la figura di San Francesco è di enorme importanza per la nostra epoca, "grazie al suo radicalismo spirituale, all'impegno verso i poveri oltre al suo amore per la natura e gli animali", definibile come "ambientalismo embrionale".

La mostra viene aperta al pubblico in un giorno molto speciale per il Regno Unito, quello dell'incoronazione di re Carlo III in programma domani all'abbazia di Westminster. Fra l'altro il sovrano 'ecologista' e Cucinelli hanno collaborato a un progetto per la sostenibilità ambientale nell'Himalaya. (ANSA).